Bad Lobenstein. Nächtliche Zerstörung bei Kombus. Mehrere Busse und Bürogebäude in Bad Lobenstein betroffen.

Nach den erheblichen Schäden, die Anfang Januar auf dem Betriebsgelände des regionalen Busunternehmens Kombus in Pößneck entstanden sind, waren Busse sowie das Verwaltungsgebäude in Bad Lobenstein in der Nacht von Montag auf Dienstag Ziel der Zerstörung.