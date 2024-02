Neustadt an der Orla. Ein Storchenpaar hat es sich wieder in Neustadt an der Orla gemütlich gemacht.

„Wie sich herausstellte, ist Flecki, die Storchendame, und sie hatte es etwas eiliger zurückzukommen in unser Revier“, schreibt der Hobbyfotograf und Storchenfan Konstantin Gruner. Denn am Freitag ist Neustadts Dauergast Atze (rechts im Bild) wieder gut gelandet. Dass es das Tier ist, sieht man gut an der Beringung („Germania AZ 82 Hiddensee“) an seinem rechten Bein.