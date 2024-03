Ranis. Ein sehr persönlicher Nachruf des Literaturvermittlers und ‑förderers Martin Straub vom Lese-Zeichen e. V. auf den Raniser Gastwirt Hubert Weiße

Am Dienstag, dem 27. Februar 2024, 19.30 Uhr starb der Wirt des Raniser Gasthauses „Zur Schmiede“ Hubert Weiße in seiner Wohnung. Diese bittere Nachricht empfing ich am Mittwochvormittag. Und immer wieder kam damit die Frage: Ranis ohne Hubert?

Ich kann es noch immer nicht fassen. Solchen schmerzlichen Endgültigkeiten steht man hilflos gegenüber. Hubert ist tapfer mit seiner Krankheit umgegangen. Er hat anderen damit Mut gemacht. Und er steckte noch voller Pläne.

Und natürlich ein „Schmiedenfeuer“

Als Landolf Scherzer, Matthias Biskupek und ich vor gut 27 Jahren nach Ranis kamen, um mit Vertretern der Pößnecker Druckerei über mögliche Literaturtage auf der Burg zu sprechen, kehrten wir natürlich in der „Schmiede“ ein. Und Hubert, hinter dem Tresen unübersehbar, neugierig, skeptisch und immer gesprächsbereit, gab Ratschläge.

Die Gaststätte, mit ihren Sprüchen und Bildern, ein einmaliges Ambiente – wie viele haben es mit den ersten Blicken staunend zur Kenntnis genommen, ob Harry Rowohlt, Norbert Blüm mit seinen Kinderbüchern unterm Arm oder die Schriftstellerin und Goethe-Forscherin Sigrid Damm?! Und Hubert? Selbstbewusst und freundlich, nicht ohne Ironie, den Schalk im Nacken, gab Auskunft und natürlich ein „Schmiedefeuer“.

Hubert hatte vor der Übernahme der Gaststätte 1993 als Landmaschinenschlosser in Krölpa gearbeitet und dort auch seinen Meister gemacht. Feuerwehrchef war er mehr als zehn Jahre im Ort und natürlich war er im Männerballett des Karnevalsvereins. Hubert, ein Mann, der die Geselligkeit liebte, sein so eigener Humor war ab und zu rau und gewöhnungsbedürftig, doch er kam von Herzen, und wenn er ganz grimmig ausschaute, kam meistens was Lustiges. Und eines sei betont – seine soziale Ader und seine soziale Arbeit. Insofern war er für das Leben in der Stadt ungemein wichtig.

Poetry Slam weit über die Grenzen von Ranis hinaus bekannt

Ein Höhepunkt der Thüringer Literaturtage war der Poetry Slam im Raniser Winkel, ohne Hubert undenkbar. Seit 2008 findet dieser Dichterwettstreit nun statt. Und er ist weit über die Grenzen von Ranis bekannt, einschließlich Huberts Soljanka natürlich.

Was die Gäste kaum ermessen können, ist die aufwendige Vorbereitung. All das ist weit mehr als „bloße Volksbespaßung“. Wie auch die Lesungen in der „Schmiede“ Höhepunkte im literarischen Leben waren, ob Lyriklesungen oder Märchenstunden. Leb wohl, Hubert! Du hast für unseren Verein, den Lese-Zeichen e. V., viel getan!

In Gedichten und Essays verewigt

Marius Koity, dem OTZ-Journalisten, erzählte Hubert vor einigen Jahren, er habe „im Laufe der Literaturjahre hunderte Schriftsteller vom blutjungen Slammer bis zu ergrauten Nobelpreiskandidaten verköstigt“. Und so ist es kein Wunder, wenn er in Gedichten und Essays verewigt wurde. Wie schrieb doch der ehemalige Stadtschreiber von Ranis, André Schinkel, in seinem „Song for Hubert“:

„Jubilate Dir, Hubert!

Hüter der Schmiede,

Verwalter der Karten,

Erhalter des Geistes!

Jubilate Dir, Hubert!

Erlöser der bierlosen Nächte,

Wächter des großen,

Einzigen Hämmerklaviers!

Wenn die Sonne über

Den Burgwall nach Hause geht,

gibt es noch Licht in

Den Fenstern im Eckhaus...“