Schleiz/Pößneck/Greiz/Plauen. Thüringer Rettungshundestaffel erhält Finanzspritze von der Allianz-Versicherung

Hündin Buche ist völlig hin und weg. Ihr Team der Rettungshundestaffel Thüringen Südost e.V. sowie die Kollegen aus Südwestsachsen, haben Geld bekommen. Christian Wagner und Gabriela Muck aus dem Vogtland haben als Vertretende der Allianz-Versicherung symbolische Schecks in Höhe von jeweils 2000 Euro mitgebracht. Das Geld wurde bereits investiert. In Thüringen hat man damit das neue Einsatzfahrzeug beklebt, in Sachsen wurde ein wichtiger Stromerzeuger angeschafft. Die Thüringer Rettungshundestaffel wurde 2021 gegründet und unterstützt beispielsweise die Polizei mit Flächen- und Trümmersuchhunden in der Vermisstensuche.