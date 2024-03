Saalburg-Ebersdorf. Von Romanen bis Kinderbüchern: Ebersdorfer Buchlager leert sich für guten Zweck.

Im Bürgerhaus in Ebersdorf war der Ansturm groß am Wochenenden. Viele Erwachsene und Kinder wühlten in den Kisten und fischten nach Büchern, die den eigenen Interessen entsprechen. Die Auswahl war groß und die Zeit verflog förmlich, während man sich von Tisch zu Tisch kämpfte. Romane, Bildbände, das eine oder andere Kochlexikon und Kinderbücher stapelte zuvor der Förderverein der Kita „Wirbelwind“ zum letzten Mal. Das Buchlager wurde geleert und das Geld geht vollständig an die Kindertagesstätte.