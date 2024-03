Neustadt an der Orla. Haftbefehl abgewendet: 53-Jähriger zahlt Strafe mit gefälschtem Schein.

Am Samstag gegen 21 Uhr stellten Polizeivollzugsbeamte der PI Saale-Orla in der Innenstadt von Neustadt an der Orla einen 53- jährigen Mann fest, der per Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim gesucht wurde. Demnach hatte ihn das Amtsgericht Schwetzingen im September 2022 wegen Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von 2050,00 EUR beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 41 Tagen verurteilt.

Der Gesuchte konnte mithilfe von Freunden und Bekannten die geforderte Geldstrafe vor Ort entrichten. Bei der Kontrolle der Banknoten stellten die Beamten fest, dass sich ein Falsifikat eines 10 EUR - Scheins unter den Banknoten befand. Somit musste der 53-Jährige weitere 10 EUR aufbringen, um den Haftbefehl abzuwenden. Gleichzeitig wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Inverkehrbringen von Falschgeld eingeleitet.

