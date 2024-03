Schleiz. Schulungszentrum in Schleiz wird zur Kreativwerkstatt für europäische Handwerker und Kinder.

Mitten in Schleiz befindet sich ein Schulungszentrum, in dem sich Menschen aus ganz Europa zur Weiterbildung treffen. Steffen Walther, Inhaber von Raum-Stil-Bau, hat in den Räumen an der Schillerstraße Platz für die Oberflächenwelt Berlin geschaffen. Hier gibt einer der Top-Dozenten Europas seit einiger Zeit sein Wissen an Handwerker aus England, der Schweiz, dem Iran, Kroatien oder Österreich weiter. Die Maler, Fußboden - oder Fliesenleger erlernen verschiedenste Techniken. Theorie und Praxis werden dabei verknüpft und so gibt es zwei riesige „Teamwalls“. Das sind Platten, an denen das Erlernte praktisch umgesetzt wird. „Bei der Schulung kürzlich sind richtige Kunstwerke entstanden“, sagt Walther und zeigt auf zwei Wände, die auch Teil einer Ausstellung namhafter Künstler sein könnten.

Neugierig auf Handwerk machen

Gleich daneben leuchten etwas grellere Farben. Knalliges Blau und Rot zieren zwei kleinere Tafeln. Da sei der Nachwuchs am Werk gewesen. Walthers Sohn ist vier Jahre und besucht die evangelische Kindertagesstätte in Schleiz. „Irgendwie ist die Idee entstanden, den Kindern mal das Malerhandwerk näherzubringen. Auch in unserer Branche fehlt es an Leuten. Also haben wir die 15 Mädchen und Jungen hier ins Schulungszentrum eingeladen“, erzählt der Fachmann. Erst wurden die Grundfarben erklärt und was passiert, wenn man diese mischt. Und dann durften sich alle Schürzen anziehen und die Pinsel kräftig in die Farbeimer tauchen.

„Die Kinder waren in zwei Gruppen eingeteilt. Die einen erhielt etwas mehr Anleitung von der Erzieherin, die anderen blieb unter sich. Spannend ist, dass zwei komplett unterschiedliche Ergebnisse herausgekommen sind“, resümiert Walther und erinnert sich, dass das eine oder andere Kind am Ende selbst ordentlich bunt war. Es sei aber toll gewesen zu sehen, wie interessiert alle zuhörten und mit welcher Ausdauer und welchem Spaß alle aktiv und kreativ gewesen seien.