Schleiz. Fröbel Förderzentrum Schleiz beteiligt sich bei der Lehrersuche an einer Thüringen-Kampagne

„Es gibt ja im gesamten Saale-Orla-Kreis keine Schule, wo ausreichend oder mehr als ausreichend Lehrkräfte vorhanden sind. Deshalb beteiligen wir uns an der Lehrergewinnungskampagne des Freistaates Thüringen und sind gespannt, ob sich jemand angesprochen fühlt“, sagt Silke Richter, Schulleiterin des Fröbel Förderzentrums in Schleiz. Beim Ministerium konnten Banner sowie Plakate und verschiedene Karten bestellt werden, auf denen gute Gründe stehen, warum es sich lohnt, Lehrerin oder Lehrer in Thüringen zu werden.