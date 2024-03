Pößneck. Der klassische Badeurlaub in der Ferne kommt Familie Cislak selten mal in die Tüte. Was planen Sie in diesem Jahr, liebe Leser?

Reisen ist ein Ausdruck von Freiheit. Reisen bildet und gehört zu den Lieblingsbeschäftigungen vieler Menschen. Vor allem muss man es sich leisten können, zeitlich wie finanziell. Den Mut, mit ein paar Euros in der Tasche sich aufzumachen, um die heimatlichen Gefilde zu verlassen, haben mit ziemlicher Sicherheit die wenigsten. Je älter man wird, desto geringer ist die Chance, seine Unabhängigkeit derart zu leben. Als junger Erwachsener ist darum die beste Zeit für Reiseexperimente. Die Schule ist aus, die große Freiheit winkt, das Elternhaus wird hinter sich gelassen. Für mich bedeutete das zunächst, eine eigene Wohnung an einem anderen Studienort zu beziehen. Und vor allem das Besuchen verschiedenster Musikfestivals. Ich hatte es tatsächlich in einem Jahr geschafft, sieben jeweils mehrtägige Veranstaltungen in Deutschland zu besuchen. Bis heute habe ich das nie wieder geschafft. Ein ganz großes Rätsel ist für mich, wie ich das finanziell stemmte, denn mehr als das monatliche Bafög hatte ich selten. Den klassischen Pauschalurlaub aus Kinder- und Jugendtagen hatte ich lange satt, mit der Gründung einer Familie kam er zum Teil wieder. Man träumt sich mal hier, mal da hin, aber Kurztrips und Camping an der Hohenwartetalsperre haben es uns angetan. Und welche Form des Reisens bevorzugen Sie, liebe Lesende?