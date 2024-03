Schleiz. Dritte Runde für Satzungsänderung und Geschäftsordnung. Landrat passt Wertgrenze spontan an.

Es war der dritte Ansatz zur Änderung der Hauptsatzung und Neufassung der Geschäftsordnung, der im Kreistag des Saale-Orla-Kreises auf den Tisch kam. Zweimal hatte die Justiziarin im Landratsamt, Amrei Schröder, die einzelnen Änderungen erklärt und die Wichtigkeit erläutert. Zweimal führten endlose Diskussionen zur Ablehnung oder aber die absolute Mehrheit fehlte. Erneut war es hauptsächlich die AfD-Fraktion, die sich auch ein drittes Mal dagegen verwehrte. Laut dem Fraktionsvorsitzenden Uwe Thrum gehe es jedoch hauptsächlich um die in der Hauptsatzung vorgesehene Änderung zu Sitzungen in Notlagen.

Die Möglichkeit von Videokonferenzen ist in der Thüringer Kommunalordnung bereits vor einem Jahr geändert worden. Thrum warf der Verwaltung des Landkreises vor, dass man sich so an der Vorbereitung weiterer Lockdowns beteilige. Darauf ging der gerade frisch vereidigte Landrat Christian Herrgott (CDU) jedoch nicht weiter ein. Ganz im Gegenteil zur Wortmeldung des Tannaer Bürgermeisters Marco Seidel. Dieser kritisierte nun zum dritten Mal, dass er die geplante Wertgrenze bei Grundstücksgeschäften mit 5000 Euro zu hoch angesetzt sehe. Infolge könnte der Landrat alles, was unter dieser Grenze liegt, ohne Rücksprache mit dem Kreistag entscheiden. Seidel schlug erneut 1000 Euro als Grenze vor. Herrgott sicherte zu, dies nun doch in der Satzung so aufzunehmen und den Betrag anzupassen.

Zwar kam es auch dieses Mal zu keinem einstimmigen Ergebnis, die Mehrheit stimmt jedoch sowohl den Änderungen der Hauptsatzung als auch der Neufassung der Geschäftsordnung nun zu. Damit sind nun auch die öffentlichen Bekanntmachungen per Internet sowie die Stärkung des Jugendparlaments geklärt.