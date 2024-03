Schleiz. Engagement im Freien: Schleizer Schülerinnen und Schüler pflegen Beet und Radweg.

Die Sonne scheint, die ersten Blüten sind zu entdecken. Das macht Lust auf Bewegung im Freien. Eine Möglichkeit dafür bietet die Pumptrackanlage in Schleiz. Damit auch das Gelände darum herum schön aussieht, hat das Pädagogische Zentrum Schleiz zum Wochenbeginn einen Arbeitseinsatz gestartet.

Jede Woche Montag haben die Schülerinnen und Schüler als Unterricht praktische Arbeit. In mehrere Gruppen aufgeteilt, wird beim Hausmeister in der Schule geholfen, in den Schleizer Werkstätten gewerkelt, in der Wäscherei in der Fröbelstraße unterstützt oder sich auf einer der Grünanlagen engagiert. Dabei geht es auch darum, verschiedene Arbeiten kennenzulernen und sie auszuprobieren.

Neue Sträucher werden gepflanzt

Gemeinsam mit zwei Lehrkräften und Gartenplanerin Franka Möschl wurde am Pumptrack im vergangenen Jahr bereits ein Beet angelegt und mit Sträuchern bepflanzt. Diese seien jedoch gestohlen worden, bestätigt Karina Rudolph vom Bauamt der Stadt Schleiz. Jetzt wurde das Beet vergrößert. Mit der Unterstützung von Mitarbeitern des Bauhofs wurden die Baumstämme platziert, ordentlich befestigt und wurde Substrat eingefüllt.

Die Jugendlichen lockerten den Boden und entfernten das Unkraut, das auch unter dem Zaun zum Radweg wucherte. Gleichzeitig wurden die Flächen für neue Anpflanzungen vorbereitet. Entlang des Radweges wurde der Müll aufgesammelt und der Weg gekehrt. „Es ist wirklich toll, mit welchem Einsatz die Schülerinnen und Schüler hier aktiv und fleißig sind“, lobt Karina Rudolph.

„In zwei Wochen werden wieder von dieser Gruppe Sträucher gepflanzt. Diese sollen als Sichtschutz dienen und werden insekten- sowie vogelfreundlich sein“, kündigt Franka Möschl an. Durch den Einsatz der 16- bis 21-Jährigen sei bereits in der Vergangenheit viel bewirkt und geschaffen worden auf dem Gelände.