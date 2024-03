Pößneck/Neustadt/Triptis/Ranis. Ausgeh- und Veranstaltungstipps für die ganze Familie und für spezielle Interessen

Stöbern in der Bücherwaage

Am Gründonnerstag, 28. März, wird von 16 bis 18 Uhr zum Stöbern in der „Bücherwaage“ der Freunde der Stadtbibliothek Neustadt in der Marktstraße 7 eingeladen. Der in 18 Regalen ausgestellte Lesestoff wird gegen eine Spende von zwei Euro pro Kilogramm abgegeben. Neue Bücherspenden nimmt der Bibliotheksförderverein aus Platzgründen vorerst nicht entgegen.

Osterfeuer am Gründonnerstag

Die Oepitzer Heimatfreunde laden am Gründonnerstag, 28. März, zu ihrem ersten Osterfeuer ein. Gäste sind auf dem Gelände des Rosengartens im Pößnecker Stadt- und Ortsteil Öpitz ab 17 Uhr willkommen. Versprochen wird ein „gemütlicher Abend“ für die ganze Familie. Die kleinen Gäste können mit einer „Überraschung vom Osterhasen“ rechnen.

Kreuzwegandacht in Pößneck

Zu einer musikalischen Kreuzwegandacht wird am Karfreitag, 29. März, in die Jüdeweiner Kirche eingeladen. Beginn ist um 15 Uhr. Zur Sterbestunde Jesu spricht Pfarrer Jörg Reichmann, die Orgel spielt Kantor Cornelius Hofmann.

Veränderte Feiertags- und Ferienöffnungszeiten

Das Pößnecker Stadtbad ist am Karfreitag von 10 bis 21 Uhr geöffnet und am Karsamstag regulär von 10 bis 18 Uhr. An den beiden Osterfeiertagen ist die Schwimmhalle inklusive Sauna geschlossen. Am Montag, 2. April, sind Familien mit ihren Ferienkindern bereits ab 10 Uhr willkommen, die Sauna wird indes regulär erst ab 14.30 geöffnet.

Kleintiermarkt in Triptis

Zum nächsten Triptiser Kleintiermarkt dieser Saison wird am Karsamstag, 30. März, auf das Gelände Am Wassergarten 2 des Rassegeflügelzuchtvereins 1892 Triptis eingeladen. Das Treiben in und an den Hallen beginnt gegen 7.30 Uhr und Ausklang der Veranstaltung ist gegen Mittag.

Osterabenteuer auf der Burg

Am Karsamstag, 30. März, steigt auf der Burg Ranis frei nach dem Motto „Geschichten aus der Häschenschule“ ein Osterabenteuer. Dieses beginnt um 14 Uhr am Café Ilse. Es laden die Burgfreunde aus Ranis ein, die ihren Gästen „allerlei Überraschungen“ versprechen.

Die Burgfreunde Ranis laden auch in diesem Jahr zu einem bunten Osterabenteuer ein. © Funke Medien Thüringen | Sophie Filipiak

Ostertanz in der Shedhalle

Zum Ostertanz wird am Karsamstag, 30. März, in die Pößnecker Shedhalle eingeladen. Einlass ist ab 20 Uhr. Für Live-Musik sorgt die Band Brillant, später am Abend legt Antony R. auf.

Blick hinter die Kulissen

Die Stadtmarketing Pößneck GmbH legt am 2. Mai nach langer Zeit wieder eine Führung mit dem Leitmotiv „Blick hinter die Kulissen“ durch das Pößnecker Schützenhaus auf. Beginn an dem Donnerstag ist um 17 Uhr. „Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes über die Abläufe der Programmplanung sowie über die Veranstaltungstechnik im Schützenhaus“, teilt Geschäftsführer Nils Leucht zum Rundgang treppauf und treppab durch die Kulturstätte mit. Die Führung ist auf dreißig Teilnehmer begrenzt. Karten gibt es ausschließlich in der Stadtinformation Pößneck, Telefon 03647/41 22 95.

