Pößneck. Hinweise auf Veranstaltungen, ein Tipp für Fans der Olsenbande und eine Zeugensuche der Kripo

Erste Pflanzentauschbörse 2024 des Kleingärtner-Regionalverbandes

Zur erste Pflanzentauschbörse 2024 des Kleingärtner-Regionalverbandes wird am Samstag, 20. April, um 10 Uhr in die Pößnecker Kleingartenanlage Kirschplantage am Pößnecker Ortsausgang in Richtung Wernburg eingeladen. Interessierte können Pflanzen und Blumenzwiebeln, aber auch Nistkästen, Gartengeräte sowie Gartenzeitschriften und -bücher tauschen oder gegen eine Spende erwerben. Willkommen seien auch Pflanzen- und Saatgutspenden für die Tafelgärten des Regionalverbandes, deren Erzeugnisse kostenlos an die beiden Pößnecker Tafeln abgegeben werden. Die Veranstaltung diene wie immer auch dem Erfahrungsaustausch unter Gartenfreunden aller Generationen, jedenfalls seien wie immer die Fachberater des Regionalverbandes vor Ort. Die in der Regel einstündige Pflanzentauschbörse richtet sich nicht nur an organisierte Kleingärtner, sondern an alle Freizeit- und nicht zuletzt an die Balkongärtner der Region.

Hexentanz und Höhenfeuerwerk in Pößneck-Schlettwein

Im Pößnecker Ortsteil Schlettwein steigt am 30. April das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Hexenfeuer des Carnevalsclubs Schlettwein. Zum 22. Mal schon laden die Narren zum Hexentanz ein. So sind Interessierte am letzten Tag dieses Monats zu einem bunten Programm mit anschließender „Hexenverbrennung“ an einem wie immer großen Feuer eingeladen. Einlass auf das ehemalige Stallgelände an der Dorfstraße ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Für Kinder ist der Eintritt frei. Jugendliche und Erwachsene zahlen einen fast schon symbolischen Eintrittspreis, so eine CCS-Mitteilung. Die Gäste könnten mit Auftritten verschiedener Showtanzgruppen rechnen. Musikalisch führe DJ Marco Landgraf aus Neustadt durch den Abend, mit dem man bis nach Mitternacht in den Mai tanzen könne. Ein Höhenfeuerwerk werde gegen 22.30 Uhr gezündet.

Komparsen-Casting für Theaterstück zur Olsenbande in Rudolstadt

Das Landestheater Rudolstadt sucht Kleindarsteller zwischen 16 und 66 Jahren für den gemischten Polizeichor der Sommertheater-Produktion „Die Olsenbande greift nach den Sternen“ auf der Heidecksburg. „Sie sollten ein mächtig gewaltiges Interesse an Schauspiel, Gesang und am dänischen Gentleman-Verbrecher Egon Olsen mitbringen“, heißt es seitens des Theaters. Premiere hat das diesjährige Sommertheater am 7. Juni. Die Vorstellungen sind nachmittags und abends und enden am 30. Juni. Das Casting für die Kleindarsteller ist am Dienstag, 30. April, um 18 Uhr im Theater Tumult in der Otto-Nuschke-Straße 6 in Rudolstadt geplant. Regisseur Markus Fennert wird mit dabei sein. Für Fragen wendet man sich per Telefon 03672/4502500 oder Mail an presse@theater-rudolstadt.de.

Tanzabend in Pößneck

Das Team des Pößnecker Schützenhauses und die Neustädter Diskothek Landgraf bereiten für den 27. April einen weiteren Tanzabend vor. Einlass an dem Samstag ist ab 19 Uhr, Beginn frei nach dem Motto „Let’s dance!“ um 20 Uhr. Bis Mitternacht wird Musik der 70er, 80er und 90er Jahre aufgelegt. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses.

Der Telekommunikationsmast auf der Pößnecker Warte glich am späten Abend des 10. April einer Fackel. © Funke | René Lippke

Funkmastbrand in Pößneck: Ermittelt wird in alle Richtungen

In den Abendstunden des 10. April kam es in Pößneck, wie ausführlich berichtet, zu einem Brand am Funkmast auf der Warthe, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 500.000 Euro entstanden ist. „Ende der vergangenen Woche kam es zu Untersuchungen durch Brandursachenermittler des Thüringer Landeskriminalamtes sowie der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld“, heißt es nun in einer Mitteilung der Landespolizeiinspektion Saalfeld. „Im vorläufigen Ergebnis kann aufgrund der vorgefundenen Spuren eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, so dass in Anbetracht der neuen Erkenntnisse dringend Zeugen gesucht werden.“ So sind Hinweise zu „verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen“, die am Tattag im Bereich Sportplatz Warte/Orlamünder insbesondere in der Zeit „zwischen 22 Uhr bis nach Mitternacht“ beobachtet beziehungsweise empfunden wurden. Die Ermittlungen der Kripo werden in alle Richtungen geführt, heißt es noch. „Eine politische Motivation kann bisher weder bestätigt noch ausgeschlossen werden“, so die Landespolizeiinspektion Saalfeld. Die Kripo ist unter Telefon (03672) 4171464 zu erreichen.