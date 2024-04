Zum Start in die Saison hatte der Förderverein Oberes Schloss am Sonntag eingeladen. Hunderte Besucher folgten und durchstreiften das altehrwürdige Areal. Bei Dachdeckermeister Jürgen Brückner lud mit Schieferhandwerk zum Mitmachen ein. Der achtjährige Jeremia Zander aus Greiz probierte sich am Schieferschneiden. Auf geschöpften Papier eingeprägte Elemente des Jugendstils in Greiz hatte Heike Seifert, Kunstlehrerin am Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz an ihrem Stand im Pferdestall präsentiert. Die Kundtwerke entstanden im Unterricht nach einer Stadtführung auf den architektonischen Spuren der Stadt. Museumsmitarbeiter Jörg Perthel zeigte sich ganz künstlerisch als Marionettenspieler zum Saisonstart auf dem Oberen Schloss. Seit dem vergangenen Jahr darf man auch den Schlossturm besteigen. Es war ein reges Kommen und Gehen, viele Besucher wollten das Innenleben des markanten Turmes einmal bestaunen. In den Schlossgemäuern führte Architekt Matthias Hamann Besuchergruppen durch bereits restaurierte und noch ziemlich marode Bereiche. Cloe und Phoebe ließen es sich am Stand der Greizer Showteams nicht nehmen, nach kleinen Schätzen zu suchen. Beim Edelsteinwaschen kamen vor allem Kinder auf ihre Kosten. Im Glockenturm begrüßte Vereinsmitglied Michael Hendel die Gäste und erzählte viel Wissenswertes um die 2006 erfolgte Sanierung des Wahrzeichens der Stadt. © Funkemedien Thüringen | Ingo Eckardt