Schleiz. Kinderbücher sehr begehrt: Schleizer Bücherflohmarkt lockt Leseratten aus nah und fern

Über Stunden hinweg war es am Samstag in der Schleizer Stadtbibliothek möglich, sich durch unzählige Kisten mit Büchern zu wühlen. Der Zulauf war überwältigend, bestätigt die Leiterin Darja Wetzel. Es seien 213 lesebegeisterte Menschen da gewesen. Die Kinderbücher wurden fast komplett verkauft. Viele haben sich schon den Termin für unseren nächsten Bücherflohmarkt am 26. Oktober aufgeschrieben. Wer gerne liest, habe sich nicht nur aus Schleiz und Umgebung, sondern sogar aus Leipzig, Hermsdorf, Zeulenroda und Greiz auf den Weg gemacht.

sr