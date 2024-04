Pößneck/Schleiz. Saisonale Belebung ja, echte Entspannung nein: Im Saale-Orla-Kreis existieren bei den Arbeitslosenzahlen im April große Unterschiede. Auch zu Ausbildungsplätzen gibt es Zahlen.

Die Zahlen sehen gut aus, aber die Lage bleibt angespannt. So lässt sich die Bilanz für den April 2024 zusammenfassen, die die Agentur für Arbeit Thüringen Ost am Dienstag veröffentlicht hat. Im Saale-Orla-Kreis waren mit 2352 Personen im abgelaufenen Monat 113 weniger arbeitslos als im März. Die Quote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen lag damit bei 5,7 Prozent – 0,3 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat, aber 0,2 Prozent höher als im April 2023. 166 Menschen meldeten sich in den vergangenen Wochen im Kreis neu arbeitslos, 235 nahmen eine Erwerbstätigkeit auf.

Im Raum Pößneck sank die Zahl der Arbeitslosen im April um 26 Personen auf jetzt 1344. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 6,8 Prozent (März: 7 Prozent). In und um Schleiz liegt sie deutlich niedriger, und zwar bei 4,7 Prozent (März: 5,1). In absoluten Zahlen entspricht das 1008 Arbeitslosen, nach 1095 im Vormonat.

Deutlich mehr freie Ausbildungsstellen als Bewerber im Saale-Orla-Kreis

Den Rückgang der Zahlen, der in ganz Ostthüringen zu verzeichnen ist, erklären die Fachleute vor allem mit saisonalen Effekten durch die mildere Witterung. „Insgesamt bleibt die Lage angespannt, da sich die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, in denen sich die Unternehmen bewegen, noch nicht merklich gebessert haben“, sagt Stefan Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Thüringen Ost.

Die Statisik zum Ausbildungsmarkt weist 175 Bewerber im Saale-Orla-Kreis als „unversorgt“ aus, während 378 gemeldete Ausbildungsstellen unbesetzt sind. Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2023, so heißt es, hätten sich 282 Bewerber für Ausbildungsstellen gemeldet – genau zwei mehr als im Vorjahreszeitraum (plus 1 Prozent). Besonders viele freie Ausbildungsplätze gibt es laut Arbeitsagentur für künftige Verkäufer, Kaufleute im Einzelhandel und Industriekaufleute. Aber auch Fachkräfte für Lagerlogistik, Mechatroniker und Tierwirte werden gesucht.