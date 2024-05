Schleiz/Pößneck. Handarbeiten, Weinfest, Stadtspaziergänge und Flohmärkte gestalten das Wochenende in der Region abwechslungsreich.

1. Handgemachtes in Zoppoten

Zwischen 11 und 18 Uhr wird am Samstag auf dem Dorfplatz Zoppoten viel zu erleben sein. Pflanzen, Erzeugnisse aus Kräutern, Dekoratives auf Schiefer, Holzarbeiten oder kleine Kräuterwanderungen werden angeboten und im „Handarbeitskorb“ kann man Akteuren über die Schulter schauen, selbst probieren oder Wissen austauschen. Die Alpakas sind zu Besuch, Bastelangebote gibt es und ab 15 Uhr liest Angela Carl. „De Zoppotaler Huhlebuam“ spielen ab 14.30 Uhr auf dem Dorfplatz. Außerdem können Flugzeug- und Schiffsmodelle bestaunt und künstlerische Motorkettensägerei beobachtet werden.

2. Altstadtflohmarkt in Ziegenrück

Am Samstag werden von 11 bis 16 Uhr mehr als 30 Tische mit Werkzeug, Spielsachen, Uhren, Instrumenten und vielen anderen Dingen von der Mühlstraße bis zum oberen Bereich der Pößnecker Straße in Ziegenrück stehen. Während dieser Zeit gibt es in dem Bereich eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Autofahrer.

3. Stadtrundgang mit Bürgermeister in Pößneck

Am 4. Mai findet deutschlandweit der Tag der Städtebauförderung statt. Zu diesem Anlass wird Bürgermeister Michael Modde einen Stadtrundgang begleiten und dabei über Projekte, Planungen und Erfolge der Städtebauförderung informieren. Der Startpunkt ist 13.30 Uhr vor der Bahnhofstraße 15. Gegen 15 Uhr endet der Rundgang an der Neustädter Straße 88 b. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

4. Literarisches Weinfest Mönchgrün

Das Literarische Weinfest Mönchgrün vereint Literatur, Livemusik und Wein auf einzigartige Weise. Das Fest bietet am 3. und 4. Mai eine vielfältige Auswahl an Lesungen, Poetry-Slam, Rockabilly Live Musik und regional erzeugten Obstweinen. Ein Blick ins Programm lohnt sich unter: https://weinfest-moenchgruen.de

5. Teilemarkt in Schleiz

Mit dem 64. Teilemarkt am Schleizer Dreieck wird am 5. Mai ab 6 Uhr die Oldtimer-Saison in Ostthüringen eingeläutet. Liebhaber von historischen Motorrädern und altem Blech, Sammler, Bastler und Schrauber kommen im alten Fahrerlager am klassischen Dreieck auf ihre Kosten.