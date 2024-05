Pößneck. Männertag, Vatertag, Feiertag im wahrsten Sinne des Wortes: An Christi Himmelfahrt waren allein im westlichen Orlatal tausende Herren der Schöpfung unter sich oder ganz in Familie unterwegs. 23 Fotos in einer kleinen Zusammenfassung des Tages.

Christi Himmelfahrt 2024: Nach dem Frühstück in Dobian ging es für diese Männer zur Kalten Schenke, dann weiter bis ins Alter - und wieder zurück! „Tour der Hommes“ war das Leitmotiv der Männertagswanderung. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

Am Männertag geht‘s auch Frauen gut: Tina Hofmann aus Wilhelmsdorf beim Eisessen im Gössitzer Ziegenhof. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

Bei dem schönen Wetter waren viele Familien mit dem Rad unterwegs, vor allem entlang der Saale. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

Auch in Schmorda waren die Tische gut gefüllt. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

Christi Himmelfahrt ist stets auch ein Tag der Männerfreundschaften. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

Kraft tanken und ein Plausch vor der nächsten Ausflugsetappe... © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

Wanderfreunde aus Ziegenrück und Pößneck auf dem Weg von Gössitz nach Neumannshof. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

Diesen Männern und Tausenden weiteren ging es an Christi Himmelfahrt 2024 blendend! © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

Für die „Brigade Elend“ mit Männern aus Pößneck und Oppurg war Neumannshof das Ziel. Aber erst einmal gab es in Dobian Frühstück. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

Christi Himmelfahrt 2024: Auf dem Weg in die Kalte Schenke sind Freunde aus Wernburg. Start war in Bucha. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

Diese Gruppe aus Bucha hatte es nicht weit bis in die Kalte Schenke. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

Generationen aus Gräfendorf mit Stop in der Kalten Schenke. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

Freunde aus Altenbeuthen, Drognitz und Dresden in der Kalten Schenke. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

Freunde der Musik aus Kaulsdorf trieb es ins westliche Orlatal beziehungsweise an die obere Saale im Saale-Orla-Kreis. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

Im kühlen Wald zwischen Dobian und der Kalten Schenke konnte man die Fußballer des TSV Zollhaus treffen. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

Noch einmal die Teilnehmer an der „Tour der Hommes“... © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

Mit dem Unimog ging es übers Land für diese Truppe aus Remschütz. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

Familie Feldtmann aus Gräfendorf war mit ihre historischen Audi rund um Ranis unterwegs. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

An Christi Himmelfahrt 2024 war zwar nicht überall, aber vielerorts jede Menge los. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

Christi Himmelfahrt 2024 im westlichen Orlatal. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

Volles Haus auf dem Ziegenhof der Familie Hatzel in Neumannshof. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

Arthur hat in Neumannshof die kleinen Ziegen gefüttert. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie

Männergespräch bei guter Laune... © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie