Saale-Orla-Kreis. Mehrere Menschen in Militäruniformen sollen am Donnerstag zu Fuß oder auf Motorrädern in Gössitz unterwegs gewesen sein. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei aus dem Saale-Orla-Kreis.

Ein 23-Jähriger ist am Donnerstagabend mit seinem Motorrad in einer Kurve auf der L2356 in Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis) von der Straße abgekommen. Er kam verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei Saale-Orla am Freitag mitteilte. Demnach kam der 23-Jährige in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und stürzte. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.

Männer sollen in Militäruniformen bei Gössitz unterwegs gewesen sein

Mehrere Menschen in Militäruniformen sollen am Donnerstag zu Fuß oder auf Motorrädern in Gössitz (Saale-Orla-Kreis) unterwegs gewesen sein. Zunächst wurden drei Männer auf Crossmotorrädern und etwa 20 weitere Menschen in einheitlichen Militäruniformteilen am Neumannshof gesehen, wie die Polizei Saale-Orla am Freitag mitteilte. Bei dem darauffolgenden Einsatz trafen Polizisten diese Gruppe nicht mehr an.

Wenig später fuhr an einer Gaststätte ein uniformierter Motocrossfahrer umher, wie es hieß. Polizisten machten den Mann und zwölf weitere Männer im Alter von 19 bis 40 Jahren an einem Bungalow bei Gössitz ausfindig - Uniformteile fanden die Beamten eigenen Angaben zufolge nicht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Symbole und prüft einen Zusammenhang der beiden Gruppen.

Der 34 Jahre alte Motorradfahrer stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss und seine Maschine war weder zugelassen noch versichert. Die Polizisten beschlagnahmten sie.

Rehraufe zerstört

Mehrere Jugendliche haben zwischen Oettersdorf (Saale-Orla-Kreis) und der Holzmühle eine dort für Wanderer und Touristen aufgestellte Rehraufe komplett zerstört. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, konnten bislang vier Tatverdächtige ermittelt werden. Jedoch bestand die Gruppe aus mehr als vier Tatverdächtigen.

Hinweise zu den weiteren Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla tel. unter der Tel.- Nr.: 03663-4310 entgegen. Der Schaden an der Rehraufe wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Eigentümer der Rehraufe war die Verwaltungsgemeinschaft Seenplatte.

Simsonfahrer zeigt Hitlergruß

Am Donnerstag gegen 18.50 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Mopedfahrer auf einer getunten Simson S51 ohne Versicherungskennzeichen auf der Greizer Straße in Schleiz stadteinwärts. Nach Polizeiangaben zeigte der Fahrer auf Höhe der Einmündung zur Julius-Alberti-Straße während der Fahrt unvermittelt den Hitlergruß. Mindestens drei Verkehrsteilnehmer im Gegenverkehr sahen dies.

Zeugen, die Angaben zum Fahrer und oder zum Moped machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.Nr.: 03663-4310 melden.

