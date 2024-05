Schleiz. Chefarzt Dr. Spachtholz: Vertrauensvoller Umgang mit einem sensiblen Gesundheitsthema.

Es gibt Leiden, über die nicht gerne gesprochen wird. Dazu gehören auch Hämorrhoiden. Dabei leiden etwa 70 Prozent aller Erwachsenen im Laufe des Lebens an dieser Erkrankung. Grund genug, dieses Volksleiden für die Schleizer Patientenakademie als Thema aufzugreifen. Zum Start der Vortragsreihe in diesem Jahr konnte der Chefarzt der Chirurgie der Sternbach Klinik, Dr. Daniel Spachtholz, gewonnen werden.

„Ich weiß, dass es ein sensibles Thema ist. Doch es ist enorm wichtig, gerade da Vertrauen zu fassen und vertrauen zu können. Das ist uns bei unserer Arbeit sehr wichtig“, sagt der Chirurg. Er wünscht sich, dass die Gelegenheit genutzt werde, sich zum Thema zu informieren. „Man kann sich den Vortrag auch einfach für einen Freund anhören“, sagt Spachtholz lächelnd.

Für solche und andere chirurgische Fragen weist der Chefarzt auf die Sprechstunde in der Schleizer Klinik hin, die für alle offen ist. Je nach Beschwerden werde nach einer optimalen Behandlung gesucht oder eine notwendige Operation aufgezeigt. „Wir versuchen, unsere Kompetenz und unser Wissen zu bündeln und dies für eine gute Versorgung einzusetzen“, so Spachtholz. Termine für die Sprechstunde können man montags bis freitags zwischen 7.30 und 18 Uhr unter 03663/467735 90 vereinbaren.

Die chirurgische Abteilung der Sternbach-Klinik deckt die Bereiche der Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie sowie der Orthopädie ab. Das Ärzteteam gewährleiste 24 Stunden täglich ärztliche Behandlung. Das umfasse Notversorgung genauso wie geplante Eingriffe und eben auch die Sprechstunde, die Patientinnen und Patienten offen stehe.

Der Vortrag am 15. Mai, mit Daniel Spachtholz ist der Auftakt der diesjährigen Patientenakademie der Apotheken Schleiz und Saalburg. Man habe sich erneut Themen überlegt oder Wünsche der Kundschaft aufgenommen. So landeten in diesem Jahr Themen wie ätherische Öle, E-Rezept oder Wechselwirkungen von Medikamenten auf dem Programm. (www.wonnewerkstatt.de) Ärzte oder Apothekenteam werden wie gewohnt Fakten bereithalten und im Nachgang für Fragen zur Verfügung stehen.

Anmeldung zu „Das Hämorrhoidalleiden - ein der modernen Plagen“ am 15. Mai um 18.30 Uhr in der Böttger-Apotheke unter: oberland@apotheke-schleiz.de oder 03663/421060.