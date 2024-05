Gefell. Ein aufmerksamer Autofahrer entdeckte das Gerät auf der Reuther Straße in Gefell und hofft, den Besitzer zu finden

Möglicherweise hat ein Wanderer am Himmelfahrtstag sein Handy verloren. Jetzt aber besteht die Chance, dieses zurückzubekommen. Denn es gibt einen aufmerksamen Finder.

Ein Autofahrer war am Donnerstag kurz von 18 Uhr in der Reuther Straße in Gefell unterwegs gewesen. Dort bemerkte er das an der Straße liegende Smartphone. Eine genauere Beschreibung soll zunächst nicht erfolgen, damit sich tatsächlich nur der rechtmäßige Eigentümer meldet.

Gerät ist noch in Betrieb

„Das Handy ist auch noch eingeschaltet“, sagt der Finder, „der Eigentümer könnte also auf seiner eigenen Nummer anrufen und erfährt dann, wo das Gerät abgeholt werden kann.“ Alternativ könne aber auch unter der Festnetznummer 036642/23341 der Finder erreicht werden. „Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn der Eigentümer sein Gerät zurückerlangt“, sagt der Finder.

