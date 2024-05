Triptis. Kommunales Parlament kommt kurz vor der Auflösung noch einmal zusammen

Weniger als zwei Wochen vor der Wahl des nächsten Triptiser Stadtrates kommt das aktuelle kommunale Parlament am Dienstag, 14. Mai, noch einmal zusammen, um anscheinend dringliche Angelegenheiten auf den Weg zu bringen. Die Sitzung findet wie immer im Saal des Rathauses statt und der öffentliche Teil soll um 19 Uhr beginnen.

In der Regie von Bürgermeister Peter Orosz (Feuerwehr) stehen unter anderem Bauangelegenheiten wie der Bebauungsplan für den geplanten Solarpark im Orts- und Stadtteil Oberpöllnitz auf der Tagesordnung. Die Stadträte haben außerdem Fragen des kommunalen Flächennutzungsplanes und der Landesgartenschau zu beantworten. Zudem soll die Anschaffung eines mobilen Beckenlifters zur Erlangung der Barrierefreiheit im Triptiser Freibad beschlossen werden. In Triptis wie immer ganz am Ende ist eine „Einwohnerfragestunde“ angesetzt.

Triptis: Blick über den Marktplatz zum Rathaus. © Andreas Abendroth | Andreas Abendroth

Der Einladung zufolge, wird der aktuelle Triptiser Stadtrat binnen fünf Jahren 37 Sitzungen im Plenum absolviert haben, wobei dieses Frühjahr besonders beratungsintensiv war.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis

Eitel Sonnenschein für die „Brigade Elend“ und andere Männer Christi Himmelfahrt 2024: Nach dem Frühstück in Dobian ging es für diese Männer zur Kalten Schenke, dann weiter bis ins Alter - und wieder zurück! „Tour der Hommes“ war das Leitmotiv der Männertagswanderung. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Am Männertag geht‘s auch Frauen gut: Tina Hofmann aus Wilhelmsdorf beim Eisessen im Gössitzer Ziegenhof. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Bei dem schönen Wetter waren viele Familien mit dem Rad unterwegs, vor allem entlang der Saale. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Auch in Schmorda waren die Tische gut gefüllt. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Christi Himmelfahrt ist stets auch ein Tag der Männerfreundschaften. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Kraft tanken und ein Plausch vor der nächsten Ausflugsetappe... © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Wanderfreunde aus Ziegenrück und Pößneck auf dem Weg von Gössitz nach Neumannshof. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Diesen Männern und Tausenden weiteren ging es an Christi Himmelfahrt 2024 blendend! © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Für die „Brigade Elend“ mit Männern aus Pößneck und Oppurg war Neumannshof das Ziel. Aber erst einmal gab es in Dobian Frühstück. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Christi Himmelfahrt 2024: Auf dem Weg in die Kalte Schenke sind Freunde aus Wernburg. Start war in Bucha. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Diese Gruppe aus Bucha hatte es nicht weit bis in die Kalte Schenke. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Generationen aus Gräfendorf mit Stop in der Kalten Schenke. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Freunde aus Altenbeuthen, Drognitz und Dresden in der Kalten Schenke. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Freunde der Musik aus Kaulsdorf trieb es ins westliche Orlatal beziehungsweise an die obere Saale im Saale-Orla-Kreis. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Im kühlen Wald zwischen Dobian und der Kalten Schenke konnte man die Fußballer des TSV Zollhaus treffen. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Noch einmal die Teilnehmer an der „Tour der Hommes“... © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Mit dem Unimog ging es übers Land für diese Truppe aus Remschütz. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Familie Feldtmann aus Gräfendorf war mit ihre historischen Audi rund um Ranis unterwegs. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie An Christi Himmelfahrt 2024 war zwar nicht überall, aber vielerorts jede Menge los. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Christi Himmelfahrt 2024 im westlichen Orlatal. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Volles Haus auf dem Ziegenhof der Familie Hatzel in Neumannshof. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Arthur hat in Neumannshof die kleinen Ziegen gefüttert. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Männergespräch bei guter Laune... © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie Nach vielen Kilometern in den Beinen ging es für manchen Feiertagswanderer mit dem Traktor und Hänger wieder nach Hause, hier Oppurger auf der Hohen Straße. © OTZ | Tina Schneider / TinaS Fotografie 1 / 24

mko