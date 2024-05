Schleiz. Das sind die Kurzmeldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Verkehrsunfallflucht in Schleiz

Ein Autofahrer hat am Freitag, 10. Mai, in Schleiz nicht nur die Vorfahrtregeln missachtet, sondern auch Unfallflucht begangen. Eine 15-jährige Mopedfahrerin bog gegen 17.30 Uhr aus Gräfenwarth kommend in die Industriestraße ab. Hierbei missachtete ein nach links abbiegender Autofahrer die Vorfahrt. Die Mopedfahrerin musste ausweichen, stürzte und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrer erkundigte sich kurz nach dem Befinden der Jugendlichen und setzte seine Fahrt im Anschluss pflichtwidrig fort. „Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet“, teilt die Polizei mit. Der unbekannte Verursacher und mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bildmaterial für Ausstellung gesucht

Für die Realisierung einer umfangreichen Ausstellung mit Bild- und Textmaterial anlässlich der Festwoche Gefell zu 650 Jahre Stadtrecht vom 16. bis 25. August benötigen die Organisatoren aus der Zeit von 1800 bis 1990 von bewegenden Augenblicken der Gefeller Stadtgeschichte noch Fotomaterial (Umzüge, Jahrfeiern, Stadtfesten). Wer Bildmaterial zur Verfügung stellen möchte oder weiß, wer eventuell noch Material besitzen könnte, wird gebeten, sich in der Stadtverwaltung Gefell zu melden.

Ernährungswerkstatt in Hirschberg

„Kräutersine“ Gesine Müller lädt in Hirschberg wieder zu einer Ernährungswerkstatt ein. Am Mittwoch, 15. Mai, stellt sie ab 18.30 Uhr in ihrer Kräuterstube „12 Kräuter für Herz und Kreislauf“ vor. Bei Herz- und Kreislauferkrankungen sei eine ganzheitliche Betrachtung besonders wichtig, denn die seelische Verfassung spiele hierbei eine besondere Rolle, so Gesine Müller.

red