Harra. Besondere Führung in Harra sowie weitere Termine im Oberland.

Vortrag in der Villa Novalis

Elisabeth Gleissner aus Eisenach ist am Samstag, 18. Mai, um 12:30 Uhr zu Gast in der Hirschberger Villa Novalis und hält einen Vortrag zum Thema „Die Architektur der Biografie – Der Goldene Schnitt ein Schöpfungsakt“. „Meine Forschung bezieht sich im Vortrag unmittelbar auf dasjenige Wissen von Novalis, welches aus dem Vergangenen die Brücke für das Gegenwärtige bildet und das Künftige schon baut; ein Mysterienwissen zu naturwissenschaftlich-christlichen, kosmischen, seelisch-geistigen und sozialen Fragen, aus der höheren Erkenntnis heraus, wie ebenso aus den Taten ,auf Erden‘, teilt Elisabeth Gleissner. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos. Der Zugang zum Saal ist barrierefrei möglich.

Mühlenmarkt in der Heinrichshütte

Gaumenschmaus, Leckereien und Handwerkskunst werden am Pfingstmontag, 20. Mai, von 10 bis 17 Uhr in der Wurzbacher Heinrichshütte geboten. Neben dem reichhaltigen Essensangebot kann ausführlich auf dem Markt gebummelt und im Biergarten gemütlich das Treiben beobachtet werden. Ob Filzhandwerk, Blumenschmuck, Alpakaprodukte, Schiefertafeln oder auch Straußenfleisch, auch in diesem Jahr wird eine Vielfalt an Marktständen geboten. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Musiker Matthias Heumann. Für die kleinen Besucher gibt es eine Hüpfburg, eine Malstraße und Kinderschminken. Im Eintrittspreis ist das Schaugießen inklusive.

Wanderung rund um Harra und Arlas

Marco Till bietet am Sonntag, 26. Mai eine geführte Wanderung zum Thema „Geschichtliches rund um Harra und Arlas“. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf der Wiese gegenüber der Baumschule Harra in der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig. Die Strecke ist rund 15 Kilometer lang. Anmeldungen zur Tour nimmt Marco Till bis 21. Mai unter Telefon 036642/23681 (erst nach 18 Uhr erreichbar) entgegen.

red