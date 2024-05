Neustadt an der Orla. In Neustadt wurde ein 15-jähriger Mopedfahrer bei einem Unfall mit einem Motorrad verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Sonntagabend ist es in Neustadt an der Orla zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Polizeiangaben war ein 15-jähriger Mopedfahrer auf der Pößnecker Straße unterwegs, als er auf einer Kreuzung in der Kahlaer Straße eine Vollbremsung hinlegen musste. Der unbekannte Fahrer eines schwarzen Motorrades soll beim Auffahren auf die Pößnecker Straße den 15-Jährigen nicht beachtet haben.

Der Mopedfahrer wurde beim Sturz verletzt. Das schwarze Motorrad entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche Angaben zu dem Motorradfahrer machen können. Sie werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0121607 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

