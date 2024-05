Saale-Orla-Kreis. Der 45-Jährige verletzte sich bei seinem Sturz in der Ernst-Thälmann-Straße in Triptis schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilte, stürzte am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr ein 45-jähriger Fahrradfahrer in der Ernst-Thälmann-Straße in Triptis. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall schwer.

Helfer des Rettungsdienstes lieferten den schwerverletzten Radfahrer dann in ein Krankenhaus ein. Nun ermittelt die Polizei zu dem genauen Unfallhergang.

red

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.