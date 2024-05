Burgk. Wichtige Sommerzwischenfrucht und Bienenweide aufgrund von für Landwirte geltende EU-Richtlinien.

Wer gerade durch den Saale-Orla-Kreis fährt und ein bisschen die Augen offen hält, wir nicht nur ein Feld sehen das bereits von weit her purpurfarben leuchtet. Besonders das Feld nahe Schloss Burgk wird aktuell häufig für Fotos aufgesucht. Auf vielen Onlineplattformen kann man Bilder sehen. Der niedergetretene Rand ist das Ergebnis von all jenen, die Selbstporträts inmitten der pinken Blüten machen wollen. Die Pflanzen, die auch Blutklee genannt werden, dienen dem Landwirt als Sommerzwischenfrucht und haben zudem eine wichtige Funktion für Bienen. Grund für den Klee ist eine EU-Richtlinie, die besagt, dass fünf Prozent der Betriebsfläche stillgelegt und in einem bestimmten Zeitraum nicht bearbeitet werden dürfen.

Purpurfeld nahe Schloss Burgk © Funke Medien Gruppe | Stephanie Rössel

