In der Stadt Ziegenrück sind 547 Stimmberechtigte aufgerufen ins einzige Wahllokal, dem Rathaus, zu kommen oder per Briefwahl zu votieren. Kreistag und Stadtrat wird gewählt. 11.45 Uhr berichtet der Verantwortliche und 30 Prozent der Wähler beteiligten hätten, zwischen 9 und 10 Uhr sei ein großer Schwung ins Lokal gekommen, man stand bis zur Straße raus. Zehn Freiwillige helfen bei der Wahl. Die Votierenden seien gutgelaunt, hieß es, anders als zur Landratswahl, da habe es viel Unmut gegeben, sagt ein Wahlhelfer. Parteien hätten in Ziegenrück nie so recht Fuß gefasst, Vereine und Gruppen sind darum für den Stadtrat schon seit 25 Jahren wählbar. © Funke | Marcus Cislak