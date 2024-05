Pößneck. Die Thüringen-Klinik in Pößneck lud erneut zum Tag der offenen Tür ein. Die liebevolle Arbeit fand sich in allen Ecken des Krankenhauses. Auskunftsfreudiges Personal, zahlreiche Vorträge und Aktivitäten zum Mitmachen lockten viele Besucher in das altehrwürdige Gebäude.