Schleiz / Pößneck. Stephanie Rössel über die gemischten Ergebnisse der Kreistagswahl und was jeder selbst daraus macht.

Es war dann doch irgendwie spannend. Die Auszählung der Kreistagswahl dauert lange. Wie viele Gewinner und Verlierer es nun gibt, ist irgendwie Definitionssache. Die CDU hat keine Sitze dazu bekommen, aber auch keine verloren und ist also trotzdem irgendwie Gewinner. So bezeichnet sich auch definitiv die AfD, die sich lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU lieferte, am Ende zwei Plätze weniger bekam, aber doch vier mehr als vorher hat.

Fast halbiert haben die meisten Fraktionen allerdings ihr künftiges Mitspracherecht. Und doch ist es wie immer in der Politik: Auch diese Ergebnisse, inklusive der Verluste, werden sich selbst schöngeredet. Aber natürlich sollte man dankbar sein, dass Menschen überhaupt zur Wahl gehen und noch mitentscheiden wollen.

Neben ein paar erfahrenen Gesichtern, werden nun künftig auch ein paar neue Namen im Kreistag für Diskussion sorgen oder vielleicht auch nicht. Das wird sich bald zeigen, wer seine Versprechen hält, wer kritisch und wach ist, die Hausaufgaben macht oder wer sich gerne hinter dem sogenannten Fraktionszwang verstecken möchte.

Stephanie Rössel, Redakteurin im Saale-Orla-Kreis © Schleiz | Schleiz

