Königsee. Stadtbrandinspektor Marcel Klein nutzt die Gelegenheit für einen Dank an alle Freiwilligen

„Es mag eine Selbstverständlichkeit sein, doch gerade deswegen wird es wohl auch mindestens einmal zu oft vergessen!” Stadtbrandinspektor Marcel Klein ist es wichtig, seiner Bilanz eines Feuerwehrjahres in der Flächenstadt Königsee einer Würdigung des Einsatzes all derer vorauszusetzen, die an der Schwelle zum neuen Jahr auf ein abgelaufenes mit jeder Menge Einsätze und mindestens ebenso viel Stunden Vorbereitungszeit im Hintergrund zurückblicken. „Ohne dieses Ehrenamt wäre die Sicherheit aller in Königsee erheblich weniger hoch, als sie es jetzt ist.“