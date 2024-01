Saalfeld.

Seit 35 Jahren besteht die Städtepartnerschaft zwischen Saalfeld und Kulmbach. Zur Tradition geworden ist das Neujahrskonzert der Stadtkapelle Kulmbach. Auch zum Jahresanfang 2024 wird das bekannte und beliebte Blasorchester in der Stadt Saalfeld/Saale wieder einen Hörgenuss mit vielen musikalischen Höhepunkten darbieten. Am 14. Januar 2024 um 15:00 Uhr lassen die Musiker unter der Leitung ihres Ehrendirigenten Thomas Besand im Meininger Hof einen bunten Strauß bekannter und beliebter Melodien verschiedenster Epochen und Stilrichtungen erklingen. Unter dem Motto „Von klassisch bis modern“ darf sich das Publikum auf ein eindrucksvolles Klangerlebnis sowie eine vielseitige, fein abgestimmte Mischung aus konzertanter Blas- und Marschmusik, klassischer Musik in authentischen Bearbeitungen für Blasorchester sowie gehobener Unterhaltungs- und Stimmungsmusik freuen. Tickets gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.saalfeld-kultur.de.