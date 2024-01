Saalfeld. Weltsichten-Gesicht Axel Brümmer plaudert aus dem Nähkästchen und erzählt, was ihn in den vergangenen 25 Jahren begleitete und was in diesem Jahr ansteht

Das 25. Thüringer Weltsichten-Festival steht in den Startlöchern. Vom 26. bis 28. Januar wird der Meininger Hof gefüllt sein mit Weltenbummlern und mit Menschen, die ihre Geschichten hören wollen. Die gute Nachricht: „Zum ersten Mal seit vier Jahren können wir wieder sagen, dass einige Vorträge bereits ausverkauft sind“, sagt Axel Brümmer, der Kopf des Festivals.