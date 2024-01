Katzhütte. Verkehrsunfälle in Katzhütte und Bad Blankenburg

Am Montag, gegen 9 Uhr, befuhr der 46-jährige Fahrer eines Kleintransporters in Katzhütte die Bahnhofstraße. Hier fuhr er gegen einen abgeparkten PKW schob diesen vor sich her und beschädigte dabei ein weiteres abgestelltes Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten alkoholbedingte Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ebenfalls am Montag, aber gegen 7.20 Uhr, ereignete sich in Bad Blankenburg auf der B 88 in Fahrtrichtung Rudolstadt ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die 55-jährige Fahrerin eines Pkw beachtete das vor ihr verkehrsbedingt haltende Auto einer 39-jährigen Frau nicht und fuhr auf dieses auf. Dabei schob sie dieses Fahrzeug auf den davorstehenden Pkw. Die 39-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. red