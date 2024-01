Saalfeld/Rudolstadt. Von den erwarteten Auswirkungen des Bahnstreiks, einem Besuch bei den Bergleuten der Neuzeit und Frühstartern in Sachen Fasching

Stellt euch vor, die Gewerkschaft der Lokführer (GdL) streikt mal wieder - und keiner bekommt es mit. Seit sich die Deutsche Bahn von den Strecken rund um den Bahnknoten zurückgezogen hat, ist dieses Szenario gar nicht so unwahrscheinlich. Abellio auf der Saalbahn und die Erfurter Bahn in Richtung Gera, Blankenstein und Erfurt sind von den GdL-Streiks, die in der Nacht zum Mittwoch beginnen und bis Freitag andauern sollen, jedenfalls nicht betroffen. Laut Navigator-Auskunft am Dienstagabend sollen im Nahverkehr auch am Mittwoch alle Züge fahren. Lediglich die zehn Intercity, die seit Dezember im Zwei-Stunden-Takt zwischen Leipzig und Karlsruhe durch das Saaletal fahren, fallen komplett aus.