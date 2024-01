Saalfeld. Online-Veranstaltung von ThAFF und Wirtschaftsförderagentur Saalfeld-Rudolstadt am 1. Februar

Globale Ereignisse bestimmen weiterhin maßgeblich das Geschehen in der regionalen Wirtschaft. Während einerseits Arbeitgeber den Personalbestand krisenbedingt reduzieren müssen, entstehen andererseits zusätzliche Bedarfe an Arbeitskräften. Mit der Online-Informationsveranstaltung „ThAFF vor Ort im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt – Sicherung des Fachkräftebedarfs“ erhalten Interessierte Führungskräfte einen aktuellen Überblick über Strategien zur Deckung des Fachkräftebedarfs. Bei der Veranstaltung am 1. Februar 2024 von 10 bis 11 Uhr geht es in Impulsvorträgen um diese Themenbereiche: passgenaue und zielgruppenorientierte Stellenausschreibungen erstellen, familienbewusstes Denken und Handeln im Unternehmen stärken, Stellenangebote, Ausbildungsplätze und Praktika erfolgreich platzieren sowie um das Aufzeigen von Wegen zur Beschäftigung internationaler Fachkräfte. Fachkräftesicherung braucht Wissenszuwachs – und der kostet Geld. Das Thüringer Landesverwaltungsamt informiert über Finanzierungshilfen für Weiterbildungs- und Schulungsmaßnahmen. Eine Anmedlung ist erforderlich unter https://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/thaffvorort-slf-ru. Der Versand der Zugangsdaten erfolgt einen Tag vor Veranstaltungsbeginn. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Fragen beantworten vorab Oliver Hummel (ThAFF, Tel.: 0361 5603 543) oder Sylke Möder (Wirtschaftsförderagentur, Tel.: 03672 308 112).