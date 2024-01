Gräfenthal. Ein kurzer Blick zurück und was schon rund ums Frühlingsbarbecue geplant ist

Eine Änderung der Struktur der Freiwilligen Feuerwehr von einer alles umfassenden Einheit hin zur Trennung in Kameraden der aktiven Wehr und einen Feuerwehrverein machte die Gründung eines Vereins nötig. Der Verein umfasste nun die Frauengruppe der Feuerwehr, den Nachwuchs und natürlich die sogenannte Alters- und Ehrenabteilung. Die aktive Wehr, als eigentliche Feuerwehr, hatte sich jetzt ausschließlich um Brand- und Katastrophenfälle, sowie Hilfeleistungen zu kümmern. Während der Feuerwehrverein die „peripheren“ Aufgaben übernimmt. Als eingetragener Verein hat dieser nun die Möglichkeit mit Veranstaltungen, Veröffentlichungen oder Spendenaktionen zur Unterstützung der aktiven Feuerwehr tätig zu werden. Am 24. November 1993 gründete sich nun auch in Gräfenthal der Feuerwehrverein. Schon im folgenden Jahr übernahm der Verein gemeinsam mit der Gräfenthaler Blasmusik die Organisation des Stadtfestes. Im hundertsten Jubiläumsjahr der Gräfenthaler Feuerwehr 2001 endete die Ausrichtung des Stadtfestes. Andere führten nun das Stadtfest fort.