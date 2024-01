Rudolstadt. Nach dem Antrag auf vorläufige Insolvenz im Dezember: Jetzt spricht der Eigentümer

Es waren bewegte Zeiten 2023 für das Rudolstädter Unternehmen Christian Thielemann Transport und Logistik GmbH mit Sitz im Industriegebiet Schwarza. Am Ende stand ein sechsstelliges Minus zu Buche und es drohte die Zahlungsunfähigkeit. Firmengründer Christian Thielemann und Sohn Patrick zogen die Reißleine und stellten am 21. Dezember am Amtsgericht Gera den Antrag auf vorläufige Insolvenz.