Saalfeld. Ronny Rosenau sagt, die Saalstraße sei „wie Neukölln“ und das sei okay so. Was der Innungschef will: Alle sollen die Gesetze einhalten.

Ronny Rosenau ist nicht gut zu sprechen auf die immer zahlreicher werdenden orientalischen Barbershops. Der Innungsobermeister der Friseurinnung Saalfeld-Pößneck-Rudolstadt und Vorsitzende der Friseurgenossenschaft „Chic“ eG in Saalfeld unterstellt den Barbieren, sich nicht an die Gesetze zu halten. In der Bundesrepublik gelte im Friseur-Handwerk die Meisterpflicht. Einen Meister jedoch, sagt er, hätten die neuen Wettbewerber auf dem Markt des Haarschnitts in den seltensten Fällen: „Wenn die Meisterpflicht nur auf dem Papier steht, kann jeder machen, was er will“, erklärte Rosenau am Mittwoch gegenüber der Redaktion.