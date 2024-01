Saalfeld. Mit 66.160 Euro pro Kopf und Jahr liegt Landkreis aber immerhin über Thüringer Durchschnitt

Wirtschaftskraft in Euro: Der Output jedes Erwerbstätigen lag im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zuletzt bei 66.160 Euro und damit über dem Vorjahresergebnis von 60.071 Euro. Diese Arbeitsproduktivität‘ fließt in das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ein, das ist in der jüngsten Haushaltsdiskussion zu besonderen Ehren gekommen ist. Es beschreibt, welcher Wert an Waren und Dienstleistungen in einem Land oder auch im lokalen Bereich geschaffen wird. Das ist wichtig, denn die Schuldenbremse orientiert sich an diesem Wert und erlaubt dem Bund jährlich neue Schulden in Höhe von maximal 0,35 Prozent des BIP. Dieser Wert für die Wirtschaftsleistung wird vom Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen bis auf die lokale Ebene berechnet. Aktuell liegen jetzt die Werte für 2021 vor. Sie liegen für den Bund bei 3,6 Billionen Euro, und damit rund 234 Milliarden oder 6,95 Prozent höher als im Jahr 2020. Das Land Thüringen hatte an der Gesamtsumme mit 66,42 Milliarden Euro einen Anteil von rund 1,8 Prozent. Firmen und Erwerbstätige in Saalfeld-Rudolstadt steuerten zum Bundes- und Landesergebnis rund 2,97 Milliarden Euro bei.

Damit hat jeder, der erwerbstätig ist, unmittelbaren Einfluss auf die wirtschaftliche Stärke des Staates. Die Arbeitsproduktivität lässt sich errechnen, wenn das BIP auf Erwerbstätige und geleistete Arbeitsstunden umgerechnet wird. Wachstum und Wohlstand einer Volkswirtschaft werden stark von diesen beiden Faktoren beeinflusst.

Das Stahlwerk Thüringen in Unterwellenborn ist mit rund 750 Beschäftigten der größte gewerbliche Arbeitgeber im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. © Saalfeld | Jens Voigt

Erwirtschaftete ein Erwerbstätiger hier im Jahr 2010 noch 45.884 Euro, waren es im Jahr 2021 rund 66.160 Euro. Viel oder wenig? In einer Bundesliga der Produktivität liegt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt damit auf Platz 325 unter 403 ausgewerteten Städten und Kreisen. Deutscher Meister wurde Wolfsburg, was wohl für die Produktivität von VW spricht, die das Ergebnis maßgeblich beeinflusst: Jedenfalls sorgt ein Erwerbstätiger in Wolfsburg für ein persönliches BIP von 153.485 Euro - das ist das 2,3-fache des BIPs im hiesigen Landkreis. Am Ende der Tabelle steht der Erzgebirgskreis in Sachsen, wo jeder Erwerbstätige umgerechnet 56.707 Euro erwirtschaftet.

Mit einer Arbeitsproduktivität von 66.160 Euro ist die Wirtschaftsleistung der Erwerbstätigen im Kreis Saalfeld-Rudolstadt übrigens höher als im landesweiten Schnitt, den die Statistiker für Thüringen mit 65.158 Euro beziffern. Bundesweit lag der Output jedes Erwerbstätigen bei durchschnittlich 80.074 Euro. zds