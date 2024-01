Rudolstadt. Am Dienstag sitzt der Unternehmer mit seiner Frau in der Unglücksseilbahn im Tiroler Skigebiet Oetz. Er berichtet vom dramatischen Geschehen.

Es sollte ein entspannter Skitag werden an diesem Dienstag für einen Rudolstädter Unternehmer und seine Frau. Sie sind Stammgäste im Skigebiet Oetz in Tirol. Die Acherkogelbahn führt von der Talstation in Oetz zur Bergstation Hochoetz in gut 2000 Meter Höhe. Am Vormittag steigen Jörg Reinhardt und seine Frau in eine Gondel.