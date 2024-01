Saalfeld. Die Forderung von zumeist Landwirten und Handwerkern: „Die Ampel muss weg!“ Organisator: „Wir wollen nicht länger belogen werden.“

Mehrere Hundert Fahrzeuge waren am Donnerstag an einem Fahrzeug-Korso ab Saalfeld gegen die Politik der Ampelkoalition im Bund beteiligt. Bei der Abfahrt vom Treffpunkt Am Weidig in Saalfeld wurden genau 409 Fahrzeuge - Traktoren, Lkws, Transporter, Autos - gezählt. Korso-Organisator Steffen Teichmann ging vor Ort auch von 400 beteiligten Fahrzeugen aus.