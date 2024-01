Saalfeld-Rudolstadt. Das erste Semester in der Kreisvolkshochschule steht vor der Tür. Was ist neu im Programm, was angesagt und was wurde 2023 in Saalfeld-Rudolstadt stark nachgefragt

Punktieren in der Kunst: Das ist nur ein Kurs von zahlreichen weiteren, die im Frühjahrssemester an der KVHS (Kreisvolkshochschule Saalfeld-Rudolstadt) angeboten werden. „Das Semester startet am 19. Februar und das aktuelle Programmheft ist gerade erst neu erschienen“, sagt Ann-Janin Borzutzki, während sie in der Broschüre blättert. Die junge Frau leitet die KVHS seit 2023. „Es soll sehr entspannend sein, das Punktieren in der Kunst“, redet Borzutzki weiter. Der Kurs sei neu dazugekommen, erfordere hohe Konzentration und habe deshalb fast meditativen Charakter. Anmelden könne sich jeder, der will, ab sofort. Stattfinden soll der Punktierkurs vom 11. März bis 22. April immer montags für zwei Stunden. Im Programm heißt es dazu: „Es ist eine Zeichentechnik, die nicht nur das Zeichnen lehrt, sondern uns auch Gelassenheit und Freude vermittelt.“