Saalfeld. In der Nacht auf den 11. Januar war auch ein Schulgebäude in der Aquila-Straße betroffen. Was bisher bekannt ist.

Die Saalfelder Polizei ermittelt in einem Fall von besonders ärgerlicher Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Wie Stefanie Kurrat, Sprecherin der Landespolizeiinspektion Saalfeld beim Morgenanruf gegenüber unserer Redaktion erklärte, gehe es dabei um ein Schulgebäude in Saalfeld.