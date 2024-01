Rudolstadt. Bürgermeister Jörg Reichl lobt Zeichen der Solidarität und des gemeinschaftlichen Engagements

In einer Zeit, in der das Gemeinschaftsgefühl und die Solidarität besonders gefragt sind, besuchten die Sternsinger heute das Rudolstädter Rathaus und Bürgermeister Jörg Reichl. Ihre Ankunft brachte nicht nur Freude und Segen in die Stadt, sondern lenkte auch die Aufmerksamkeit auf wichtige soziale und ökologische Themen, die weltweit von Bedeutung sind. Dieses traditionelle Ereignis wurde erneut von der Pfarrei Corpus Christi Rudolstadt und den Mitarbeitern des CentrO, dem Zentrum für Offene Kinder- und Jugendarbeit, in Zusammenarbeit mit Schülern des Fachs Religion der Freien Fröbelschule organisiert.