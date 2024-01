Uhlstädt/Erfurt. Nach Bekanntwerden der Schließungspläne durch die Praxisgruppe Dr. Kielstein hoffen Patienten und Gemeinde noch auf ein Einlenken

Mitte Dezember hatte diese Zeitung über die Schließungspläne der Praxisgruppe Dr. med. Kielstein für den Standort Uhlstädt berichtet. Das Unternehmen hatte bestätigt, dass die durch Dr. Gusztáv János Marosi besetzte Hausarztpraxis zum 1. Februar 2024 geschlossen werden soll. Der Mediziner mit Wurzeln in Ungarn, der sich im Saaletal viel Ansehen und Vertrauen erarbeitet hat, soll künftige das ärztliche Team in der Kielstein-Praxis in Rudolstadt-Schwarza ergänzen.