Kleintettau/München. Unternehmer aus Kleintettau, die auch ein Glaswerk in Piesau betreiben, erhalten Auszeichnung bei Veranstaltung des Handesblatts

Bereits zum 16. Mal standen am 10. Januar 2024 herausragende Leistungen deutscher Familienunternehmerinnen und Familienunternehmer im Mittelpunkt, die durch das Handelsblatt, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG und die Stiftung Familienunternehmen im Rahmen einer Gala im The Charles Hotel in München ausgezeichnet wurden.

In diesem Jahr wurden Carletta Heinz, geschäftsführende Gesellschafterin der Heinz-Glas-Gruppe, und ihr Vater, Carl-August Heinz, in die Hall of Fame der Familienunternehmen aufgenommen. Die Jury legte ihren Entscheidungen Kriterien wie unternehmerischer Erfolg, nachhaltiger und innovativer Führungsstil sowie gesellschaftliches Engagement zugrunde. Das geht aus einer Mitteilung der Heinz-Gruppe hervor, die auch ein Glaswerk im thüringischen Piesau betreibt.

Applaus von 170 Unternehmern in München

Zur feierlichen Aufnahme der Pioniere der Wirtschaft applaudierten mehr als 170 Familienunternehmerinnen- und -unternehmer den Preisträgern. Neben Carletta Heinz und Carl-August Heinz zogen in diesem Jahr auch Fritz Dräxlmaier, Aufsichtsratschef des gleichnamigen Automobilzulieferers, sowie Hans Thomann, Eigentümer und geschäftsführender Gesellschafter des Musikhandelsunternehmens Thomann, in die Hall of Fame der Familienunternehmen ein.

Durch den Abend führte ZDF-Moderatorin Kay-Sölve Richter, die Laudatio auf Carletta Heinz und Carl-August Heinz hielt Ladislava Klein, Mitglied des Vorstands bei KPMG.