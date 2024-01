Saalfeld. Seit Jahren im Dornröschenschlaf - jetzt Land in Sicht? Planungsbüro in Jena setzte eine Frist. Wann sie abläuft

„In exponierter Lage entsteht an der Alten Gehegstraße ein modernes Wohnensemble mit Tiefgarage und Fahrstühlen.“ So beschreibt das Planungsbüro ICE Assets GmbH mit Sitz in Jena die Baustelle „Tryller-Ensemble“ in Saalfeld, die nun aber schon seit mehreren Jahren komplett ruht.