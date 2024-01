Saalfeld. Der Musiker der „Alten Germanen“ aus Wickersdorf sagt, der WikiLeaks-Mitbegründer hat eine Heldentat für den Frieden begangen

Der Mann muss ein Musiker sein. In seinem Arbeitszimmer stehen zwei Tasten-Instrumente, darunter ein Vox-Keyboard, auf dem ein Zettel mit den Noten des Beatles-Klassikers „A Hard Day’s Night“ liegt. Und in der Tat: Eddy Bleyer aus Wickersdorf ist in der Blues- und Rock-Geschichte Saalfelds kein Unbekannter. Der heute 69-Jährige spielt bei den „Alten Germanen“. Als sie ihren ersten Auftritt hatten, ging Bleyer noch in die achte Klasse und ein Lehrer zog den Jungs den Stecker, weil er glaubte, sie spielten mit „Es steht ein Haus in New Orleans“ ein Lied aus dem Westen. „So etwas brauchen wir hier nicht.“ Dabei hatten die Jungrocker die Version von Manfred Krug gespielt.