Saalfeld/Rudolstadt. Von einer ewigen Baustelle, einem entschlossenen Wickersdorfer und einer Jahreszeit, die jetzt so richtig Fahrt aufnimmt

Nicht nur die Anwohner der Saalfelder Südstadt fragen sich, was nun eigentlich wird aus der groß angekündigten „Tryller-Galerie“, einem Wohnungsbau in fußläufiger Erreichbarkeit des Stadtzentrums. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Seit Jahr und Tag liegt die Baugrube, wie sie hinterlassen wurde. Sogar der Kran, der mutmaßlich jeden Tag Geld kostet, steht, wie er steht. Höchste Zeit, mal wieder beim Planungsbüro in Jena nach dem Stand der Dinge zu fragen. Das Ergebnis kann man am Sonnabend in der gedruckten OTZ oder hier im Internet nachlesen.